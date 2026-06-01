CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı: Gerekçeler Tek Tek Açıklandı

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez’de başlayan işten çıkarmalara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartların yerine getirmemeleridir" dedi.

Son Güncelleme:
CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı: Gerekçeler Tek Tek Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine gelmesiyle parti genel merkezinde başlayan işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Atakan Sönmez, "İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Antalya'da Şüpheli Ölüm: Boşanma Aşamasındaki Hemşire Kolunda Serumla Ölü Bulundu Antalya'da Şüpheli Ölüm: Boşanma Aşamasındaki Hemşire Kolunda Serumla Ölü Bulundu
Anadolu Otoyolu’nun Ankara-İstanbul Yönü Trafiğe Kapatılacak Anadolu Otoyolu’nun Ankara-İstanbul Yönü Trafiğe Kapatılacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Provokasyonuna Tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Provokasyonuna Tepki
Özgür Özel Açıkladı: Yarın CHP Grup Toplantısı Olacak mı? Özel Açıkladı, Yarın Grup Toplantısı Olacak mı?
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var
Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı 30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı