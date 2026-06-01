CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı: Gerekçeler Tek Tek Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine gelmesiyle parti genel merkezinde başlayan işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Atakan Sönmez, "İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi