Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Provokasyonuna Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki İsrailli aşırılıkçı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Bakanlık, aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokatif eylemleri "en güçlü biçimde kınadığını" belirtti.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Provokasyonuna Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve İsrail milli marşının okunması dahil olmak üzere çeşitli provokatif eylemlerde bulunulduğu belirtilerek, söz konusu girişimlerin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

'İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRME RİSKİ TAŞIYOR'

Bakanlık açıklamasında, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, bu tür girişimlerin bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve provokasyonlarına karşı uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Antalya'da Şüpheli Ölüm: Boşanma Aşamasındaki Hemşire Kolunda Serumla Ölü Bulundu Antalya'da Şüpheli Ölüm: Boşanma Aşamasındaki Hemşire Kolunda Serumla Ölü Bulundu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Anadolu Otoyolu’nun Ankara-İstanbul Yönü Trafiğe Kapatılacak Anadolu Otoyolu’nun Ankara-İstanbul Yönü Trafiğe Kapatılacak
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var
Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı 30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı