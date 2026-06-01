Dünya İki Numarası Zverev Fransa Açık'ta Çeyrek Finalde

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda 8. günün akşam seansında erkeklerle 2024'ün finalisti Alman Zverev (2), Hollandalı Jesper de Jong'u 3-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

İspanyol raket Rafael Jodar, vatandaşı Pablo Carreno karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Kadınlarda ise Rus raket Mirra Andreeva (8), İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Kaynak: AA