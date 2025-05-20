Türkiye Kıymet Bilmedi, Endonezya Taptı

Endonezya Kadınlar 1. Lig takımlarından Jakarta Pertamina Enduro ile başarıdan başarıya koşan Bülent Karslıoğlu, Endonezyalıların gözbebeği oldu. Karslıoğlu, bu sezon yaşadıkları şampiyonluk için "Bu sezon gerçekten hem benim adıma hem de takım adına çok güzel geçti. Başından sonuna kadar çok çalıştık, çok emek verdik" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Kıymet Bilmedi, Endonezya Taptı

Voleybolda Endonezya Kadınlar 1. Lig takımlarından Jakarta Pertamina Enduro ile 2024-2025 sezonunda fırtına gibi esen Türk başantrenör Bülent Karslıoğlu, şampiyonluk başarısı elde etti. Karslıoğlu, şampiyonlukla taçlandırdıkları sezonun çok güzel geçtiğini belirtti.

Endonezya’da ekibiyle birlikte elde ettikleri başarıya ilişkin değerlendirme bulunan Karslıoğlu, "Bu sezon gerçekten hem benim adıma hem de takım adına çok güzel geçti. Başından sonuna kadar çok çalıştık, çok emek verdik. Zaman zaman zorlandığımız, mücadele ettiğimiz anlar oldu ama asla vazgeçmedik. Takım ruhunu sonuna kadar sahaya yansıttık ve sonunda şampiyonlukla taçlandırmak her şeye değdi” ifadelerini kullandı.

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Şampiyonluğun tarih edilemez bir duygu olduğunu kaydeden Karslıoğlu, “Böyle bir mutluluğu yaşamak, bu kupayı kaldırmak benim için büyük bir gurur ve onur. Hem kendimle hem de takımımla gurur duyuyorum” dedi.

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ENDONEZYA'DA TÜRK VOLEYBOLUNA YOĞUN İLGİ

Türk voleybolunun Endonezya’da da ilgiyle takip edildiğine dikkat çeken başarılı isim, “Burada Türk voleyboluna da büyük bir saygı ve ilgi var. Türkiye'den gelen bir antrenör olarak bu ilgiyi görmek beni çok mutlu etti. Sahada Türk voleybolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım. Ülkemin voleybol kültürünün burada değer görmesi ayrı bir gurur kaynağı benim için” diye konuştu.

Jakarta Pertamina Enduro yönetimine kendisine verdikleri destek için teşekkürlerini kaydeden Karslıoğlu, "Bu süreçte bana gösterdikleri sevgi, ilgi ve destek için Pertamina Enduro voleybol takımı yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle kulüp başkanımızın bana destekleri için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiler ve bu şampiyonlukta onların da katkısı büyük. Hep birlikte başardık” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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