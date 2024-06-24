Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu

EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, 2. maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Milliler F Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran günü Çekya ile mücadele edecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Maçın 4. hakemi ise Espen Eskas olacak.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olacak.

Kaynak: İHA