Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Takım'ın, 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Son Güncelleme:
Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu

EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, 2. maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Milliler F Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran günü Çekya ile mücadele edecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Maçın 4. hakemi ise Espen Eskas olacak.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olacak.

Macaristan, İskoçya'yı son dakikada devirerek Son 16 umutlarını yaşattıMacaristan, İskoçya'yı son dakikada devirerek Son 16 umutlarını yaşattıSpor
Türkiye-Portekiz maçı sonrası Montella'dan Arda Güler açıklamasıTürkiye-Portekiz maçı sonrası Montella'dan Arda Güler açıklamasıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
A Milli Takım Avrupa Süper Ligi UEFA UEFA Avrupa Ligi Hakem
Son Güncelleme:
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar
Mustafa Sandal’dan Montella’ya tehdit! Mustafa Sandal’dan Montella’ya tehdit!
Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek
Premier Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! Transfer listesinde üst sıralarda Premier Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor! "Herkes vergi verdiğini hissedecek" Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor!
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi