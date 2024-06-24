Mustafa Sandal’dan Montella’ya tehdit!

Şarkıcı Mustafa Sandal, Arda Güler’e mobbing yaptığı iddia edilen Vincenzo Montella’yı, “Türk futbol severler aklını alır, neye uğradığını şaşırırsın” diyerek tehdit etti.

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Mustafa Sandal’dan Montella’ya tehdit!

Milli Takım’ın 3-0 yenildiği Portekiz maçında Arda Güler’in ilk 11’de yer alamamasının yankıları devam ederken teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercihleri de tepki çekmişti.

Dün Almanya’daki kampta Montella ile Arda Güler arasında yaşanalar dikkat çekti. Canlı yayına yansıyan bu görüntüleri yorumlayan Fenerbahçe kongre üyesi Hanoğlu, Montella’nın Arda Güler’e mobbing yaptığını ileri sürdü.

Hanoğlu’nun yorumlarının doğru olmadığı belirtilirken; Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaparak bu yorumları yalanladı.

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Bu tartışma sürerken şarkıcı Mustafa Sandal’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Montella’ya sert sözlerle yüklenen Sandal, şu ifadeleri kullandı:

“Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler aklını alır neye uğradığını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni!”

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