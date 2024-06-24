Trabzonspor'da 5 transfer birden

Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu KAP'a bildirdi. Bu isimler arasında Ozan Tufan ve Anthony Nwakaeme de var.

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Trabzonspor'da 5 transfer birden

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da yer alan açıklamada, Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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