Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'ın 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, maça son 20 dakikada alınmasına ilişkin eleştiriler sonrası Vincenzo Montella paylaşımı yaptı.

Maçın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Güler, "Kendisine ilişkin 30 dakikadan fazla oynayacak durumda değildi, riski artırmak istemedik" diyen MilliTakım Teknik Direktörü Montella'yla birlikte fotoğraflarını paylaşan Arda, "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.