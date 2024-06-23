EURO 2024 | Belçika, kritik Romanya maçından galibiyetle ayrıldı

EURO 2024'te E Grubu'nda puansız son sırada yer alan Belçika, 3 puanlı lider Romanya ile kozlarını paylaştı. Belçika'nın maçı 2-0 kazanmasıyla birlikte E Grubunda yer alan tüm takımlar, 2'nci maçları 3'er puanla tamamladı.

Son Güncelleme:
EURO 2024 | Belçika, kritik Romanya maçından galibiyetle ayrıldı

EURO 2024 E Grubu'nda puansız son sırada olan Belçika, 3 puanı olan lider Romanya ile kozlarını paylaştı. Belçika karşılaşmayı 2-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ve 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Bu sonuçla E Grubu'nda yer alan Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukrayna 2. maçlar sonunda 3'er puanla sıralandı.

Etiketler
Euro 2024 Belçika Romanya
Son Güncelleme:
Türkiye-Portekiz maçının ardından konuşan Yunus Akgün: 'Bu maçı unutmak istiyoruz' "Bu maçı unutmak istiyoruz"
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar
Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu
U18 Kadın Milli Takımımız Balkan Şampiyonu oldu U18 Kadın Milli Takımımız Balkan Şampiyonu oldu
ÇOK OKUNANLAR
İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi
Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı
U18 Kadın Milli Takımımız Balkan Şampiyonu oldu U18 Kadın Milli Takımımız Balkan Şampiyonu oldu
EURO 2024 | Belçika, kritik Romanya maçından galibiyetle ayrıldı EURO 2024 | Belçika, kritik maçtan galibiyetle ayrıldı
Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu