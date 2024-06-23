EURO 2024 | Belçika, kritik Romanya maçından galibiyetle ayrıldı

EURO 2024 E Grubu'nda puansız son sırada olan Belçika, 3 puanı olan lider Romanya ile kozlarını paylaştı. Belçika karşılaşmayı 2-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ve 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Bu sonuçla E Grubu'nda yer alan Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukrayna 2. maçlar sonunda 3'er puanla sıralandı.