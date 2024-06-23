U18 Kadın Milli Takımımız Balkan Şampiyonu oldu

U18 Kadın Milli Takımımız, Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda finalde Bulgaristan’ı 3-0 (27-25, 25-15, 25-14) mağlup ederek şampiyon oldu.

Millilerimiz, turnuvayı namağlup ve set vermeden tamamladı.

Final maçının ardından yapılan törende Milli Takımımızdan Ceylin Kuyan ‘En İyi Smaçör’, Aylin Uysalcan da ‘En İyi Pasör Çaprazı’ ve ‘En Değerli Oyuncu’ seçildi.