Trabzonspor'a transfer olmuştu: Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak 3 Temmuz hamlesi

Ozan Tufan, Trabzonspor ile anlaşmasının ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekette bulundu. Tufan, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi sildi.

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Trabzonspor'a transfer olmuştu: Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak 3 Temmuz hamlesi

Bir dönem Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giyen Ozan Tufan, Trabzonspor'a transfer oldu.

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Trabzonspor, bugün Ozan Tufan'ı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP)bildirdi.

Kiralık olarak gittiği Alanyaspor ve Watford dışında Fenerbahçe formasını 5 sezon terleten Ozan Tufan, Sarı lacivertli taraftarları kızdıracak bir harekette bulundu.

Trabzonspor'a transfer olan Tufan, X hesabında 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını kaldırdı.

Trabzonspor'a transfer olmuştu: Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak 3 Temmuz hamlesi - Resim : 2

Ayrıca Tufan, Instagram'da Fenerbahçe ile ilgili olan öne çıkarılanlar bölümünü de kaldırdı.

Trabzonspor'a transfer olmuştu: Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak 3 Temmuz hamlesi - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ozan Tufan Fenerbahçe Trabzonspor
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