Trabzonspor'a transfer olmuştu: Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak 3 Temmuz hamlesi
Ozan Tufan, Trabzonspor ile anlaşmasının ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekette bulundu. Tufan, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi sildi.
Bir dönem Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giyen Ozan Tufan, Trabzonspor'a transfer oldu.
Trabzonspor, bugün Ozan Tufan'ı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP)bildirdi.
Kiralık olarak gittiği Alanyaspor ve Watford dışında Fenerbahçe formasını 5 sezon terleten Ozan Tufan, Sarı lacivertli taraftarları kızdıracak bir harekette bulundu.
Trabzonspor'a transfer olan Tufan, X hesabında 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını kaldırdı.
Ayrıca Tufan, Instagram'da Fenerbahçe ile ilgili olan öne çıkarılanlar bölümünü de kaldırdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: