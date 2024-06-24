Premier Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! Transfer listesinde üst sıralarda

Galatasaray'da geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'ten bir takımın kanca attığı iddia edildi.

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Premier Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! Transfer listesinde üst sıralarda

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen Galatasaray’da başarılı bir performansa imza atan Barış Alper Yılmaz’a bir Premier Lig ekibinin kancayı taktığı iddia edildi.

İngiltere’de yayın yapan The Telegraph'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Brighton'ın Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haberde, Barış Alper Yılmaz’In birçok bölgede forma giyebilmesine dikkat çekilirken, Brighton’ın yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler önderliğinde devam eden transfer çalışmalarında listenin üst sıralarında Barış Alper Yılmaz’ın yer aldığı bildirildi.

Önceki sezonda Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı vermişti.

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Galatasaray Barış Alper Yılmaz Premier Lig İngiltere
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