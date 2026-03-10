Trabzonspor'un Yıldızı Gözünü Rekora Dikti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kaydettiği 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Paul Onuachu, son haftalardaki etkili performansıyla bordo-mavili takımın tarihine geçme fırsatı yakaladı.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 karşılaşmada 20 gol ile daha iyi bir performans gösterdi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Nijeryalı golcü, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.

Onuachu, kalan 9 haftada 4 gol atması halinde Sörloth'u, 5 gol atması halinde Şota Arveladze'yi yakalayacak.

Nijeryalı santrfor, 6 gol atması durumunda ise bordo-mavili kulüpte bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının tek başına sahibi olacak.

TRABZONSPOR’UN 6. GOL KRALI OLABİLECEK Mİ?

Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirmesi halinde kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı başarısı gösterecek.

Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Paul Onuachu, ligin 25 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede farkı açmaya başladı.

Ligde 20 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 16 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

Kaynak: AA