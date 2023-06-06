Futbolculuğa veda: Marek Hamsik’e tablo hediye edildi

Trabzonspor’da futbol kariyerini noktalama kararı alan Slovak yıldız Marek Hamsik’e formalarını giydiği takımlardaki fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye edildi.

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Futbolculuğa veda: Marek Hamsik’e tablo hediye edildi

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, karşılaşma için İstanbul’a gitti.

Bordo-mavili kafilenin kaldığı otelde futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik’e sürpriz bir hediye takdim edildi. Futbolcular, teknik heyet ve idari personel tarafından Marek Hamsik’e formalarını giydiği takımlardaki fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye edildi.

Kaynak: İHA

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