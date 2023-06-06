Beşiktaş, ikincilik için Konyaspor karşısına çıkacak

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun son haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Konyaspor ile karşılaşacak.

Ligde siyah-beyazlılar, 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 77 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 50 puanla yedinci sırada bulunuyor. Kartal, galip geldiği takdirde ligi 2. sırada tamamlayacak.

44. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, yarın Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.

Şenol Güneş’in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında da 12 gol gördü. Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla kaybeden Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.

ARTHUR MASUAKU, SON MAÇTA YOK

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Kartal’ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kaynak: İHA