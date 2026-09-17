Trabzonspor'da Thomas Reis Dönemi Resmen Başladı: 'Hoş Geldin Reis'

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Alman çalıştırıcı Thomas Reis'ı getirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı coşkulu bir paylaşımla taraftarlarına ve futbol kamuoyuna resmen duyurdu.

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Trabzonspor'da Thomas Reis Dönemi Resmen Başladı: 'Hoş Geldin Reis'
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve teknik direktör arayışlarını büyük bir gizlilikle yürüten Trabzonspor, aradığı kanı Almanya'da buldu. Bordo-mavili kulüp, futbol dünyasında disiplini ve taktiksel zekasıyla tanınan tecrübeli teknik adam Thomas Reis ile her konuda anlaşma sağlayarak resmi imzaları attı.

'HOŞ GELDIN THOMAS REİS'

Trabzonspor Kulübü, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir hoş geldin mesajı yayınladı. Kulübün yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Thomas Reis" ifadelerine yer verildi.

Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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