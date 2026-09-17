Trabzonspor'da Thomas Reis Dönemi Resmen Başladı: 'Hoş Geldin Reis'
Süper Lig devlerinden Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Alman çalıştırıcı Thomas Reis'ı getirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı coşkulu bir paylaşımla taraftarlarına ve futbol kamuoyuna resmen duyurdu.
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve teknik direktör arayışlarını büyük bir gizlilikle yürüten Trabzonspor, aradığı kanı Almanya'da buldu. Bordo-mavili kulüp, futbol dünyasında disiplini ve taktiksel zekasıyla tanınan tecrübeli teknik adam Thomas Reis ile her konuda anlaşma sağlayarak resmi imzaları attı.
'HOŞ GELDIN THOMAS REİS'
Trabzonspor Kulübü, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir hoş geldin mesajı yayınladı. Kulübün yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Thomas Reis" ifadelerine yer verildi.
Hoş geldin 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐢𝐬 ❤️💙 pic.twitter.com/WJGKzNYAkt— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2026
Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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