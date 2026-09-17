Trabzonspor'da Thomas Reis Dönemi Resmen Başladı: 'Hoş Geldin Reis'

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve teknik direktör arayışlarını büyük bir gizlilikle yürüten Trabzonspor, aradığı kanı Almanya'da buldu. Bordo-mavili kulüp, futbol dünyasında disiplini ve taktiksel zekasıyla tanınan tecrübeli teknik adam Thomas Reis ile her konuda anlaşma sağlayarak resmi imzaları attı.

'HOŞ GELDIN THOMAS REİS'

Trabzonspor Kulübü, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir hoş geldin mesajı yayınladı. Kulübün yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Thomas Reis" ifadelerine yer verildi.

Hoş geldin 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐢𝐬 ❤️💙 pic.twitter.com/WJGKzNYAkt — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2026

Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kaynak: Haber Merkezi