Beşiktaş'a Bir Sakatlık Şoku da Orkun'dan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Marsilya, Tüpraş Stadyumu'nda yarın karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Leandro Trossard'ın ardından kaptan Orkun Kökçü'den de Beşiktaş'a kötü haber geldi.

HT Spor'un haberine göre Orkun Kökçü'nün ayak parmağında bir sorun oluştu. Milli yıldızız son durumu yarın öğlen saatlerinde kontrol edilecek. Yapılacak kontrollerin ardından yıldız orta sahanın Marsilya maçında oynayıp oynamayacağı netleşecek.

TROSSARD'DAN KÖTÜ HABER GELMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Olimpik Marsilya'yı ağırlayacakları maçta Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın forma giyemeyeceğini açıklamıştı. Italiano, "Tendonunda bir ağrısı var. Yarın kesin olarak oynamayacak. Amedspor maçına yetişeceğini umuyorum" demişti.