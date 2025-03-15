Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Genç Oyuncu Ameliyat Edildi

Trabzonspor'da sağ dizinde menüsküs yırtığı tespit edilen 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Genç Oyuncu Ameliyat Edildi

Trabzonspor'da 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunduğu belirtildi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Genç Oyuncu Ameliyat Edildi - Resim : 1

Beşir, "Sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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