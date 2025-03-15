Galatasaray’ın Efsanesi’nin İsmi İBB Yedikule Spor Tesisleri’ne Verildi

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu Metin Kurt’un ismi İBB Spor İstanbul tarafından Yedikule’deki spor tesisinde yaşatılacak.

“Çizgi Metin” olarak da anılan eski milli futbolcunun doğum yıl dönümüne özel düzenlenen turnuvaya Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli de katıldı.

'BU TESİSE METİN KURT ADI VERİLMİŞTİR'

Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, açılışta yaptığı konuşmasında “Galatasaray ve Milli Takımımızın efsane sporcusu Metin Kurt, saha dışında da önemli bir hak savunucusu olmuştur. Metin Kurt ‘Futbol borsada değil arsada güzeldir’ diyerek amatör ruhun önemini savunmuştur. İşte tam da bu nedenle hem bu mücadeleyi desteklemek hem de Yedikule'yi çalıştırdığı dönemde bu sahada çalıştığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle bu tesise Metin Kurt adı verilmiştir” dedi.

'GURUR VERİCİ BİR ŞEYDİ'

Teknik direktörü Mustafa Denizli, ise şunları söyledi: Kendisi yıllarca benim takım arkadaşlığımı yaptı. Onun için böyle bir organizasyonda bulunmak benim için mutluluk ve gurur verici bir şeydi. Nerede olursam olayım bu organizasyonun içinde olacaktım. Bugün de sevgili kardeşim Metin adına yapılan bu organizasyonu yapanları gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum.

Kaynak: ANKA