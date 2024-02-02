Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor
Bordo mavililer, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptıkları antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ile 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi.
Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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