Fenerbahçe farklı geçti, liderliğini sürdürdü!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı farklı geçti. Böylece Fenerbahçe, namağlup liderliğini sürdürdü.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, 23. hafta maçında Nesibe Aydın'ı konuk etti.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakadan 87-69 galip ayrılan Fenerbahçe, namağlup liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe-Nesibe Aydın karşılaşmasından notlar:
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sezer Bor
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Howard 20, Alperi Onar 18, Meesseman 17, McBride 17, Sudenur Akarpa, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz, Laksa 2
Nesibe Aydın: Thomas 6, Pelin Derya Bilgiç 11, Cannon 25, Coates 16, Zec 11, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner
1. Periyot: 21-19
Devre: 41-41
3. Periyot: 69-56
Maç sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding: 87 - Nesibe Aydın: 69
Kaynak: Gerçek Gündem