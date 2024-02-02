Fenerbahçe farklı geçti, liderliğini sürdürdü!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı farklı geçti. Böylece Fenerbahçe, namağlup liderliğini sürdürdü.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe farklı geçti, liderliğini sürdürdü!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, 23. hafta maçında Nesibe Aydın'ı konuk etti.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakadan 87-69 galip ayrılan Fenerbahçe, namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe-Nesibe Aydın karşılaşmasından notlar:

Fenerbahçe farklı geçti, liderliğini sürdürdü! - Resim : 1

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sezer Bor

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Howard 20, Alperi Onar 18, Meesseman 17, McBride 17, Sudenur Akarpa, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz, Laksa 2

Nesibe Aydın: Thomas 6, Pelin Derya Bilgiç 11, Cannon 25, Coates 16, Zec 11, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner

1. Periyot: 21-19

Devre: 41-41

3. Periyot: 69-56

Maç sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding: 87 - Nesibe Aydın: 69

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor
Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü
Fenerbahçe Antalya maçına hazır! Fenerbahçe Antalya maçına hazır!
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında
Galatasaray'ın yeni antrenörü belli oldu Galatasaray'ın yeni antrenörü belli oldu
Kasımpaşa'ya Ekvadorlu stoper Kasımpaşa'ya Ekvadorlu stoper
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi