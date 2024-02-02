Galatasaray'ın yeni antrenörü belli oldu

Sarı kırmızılılar, başantrenör Zvezdan Mitrovic'in ayrılığı sonrası boşalan koltuğa Yakup Sekizkök'ü getirdi.

Galatasaray'ın yeni antrenörü belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka'da görev yapan Başantrenör Yakup Sekizkök ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yeni antrenörü belli oldu - Resim : 1

Sarı kırmızılılar, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenörünü buldu.

Cimbom, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka'da görev yapan Başantrenör Yakup Sekizkök ile anlaştı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yakup Sekizkök ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPTI

Sekizkök, 2012-2013 sezonu başında Galatasaray'da Başantrenör Ergin Ataman'ın teknik ekibinde 5 yıl yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 43 yaşındaki antrenör, sarı-kırmızılılarla o dönem lig ve Eurocup şampiyonlukları yaşadı.

Yakup Sekizkök, kariyerinde daha önce A Milli Erkek Basketbol Takımı, A. Efes, Beşiktaş, Erdemirspor ve Bandırma BK'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sekizkök, Efes döneminde de 2 kez Euroleague şampiyonluğu kazandı.

DAÇKA KARNESİ

2023-2024 sezonu başında Darüşşafaka ile anlaşarak ilk başantrenörlük kariyerine adım atan Yakup Sekizkök, Basketbol Süper Ligi’nde 18 maçta 9 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Sekizkök'ün teknik ekibinde Gökhan Turan ile Aybars Aksu yer alacak.

Kaynak: İHA

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