Galatasaray, son saniyede güldü!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, İlkem Yapı Tarsusspor'u son saniyede geçti. Böylece Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini beşe yükseltti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk etti.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, son 5 saniye kala Julie Vanloo'nun attığı üçlük ile 90-87 kazandı.
Galatasaray-İlkem Yapı Tarsusspor karşılaşmasından notlar:
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Alper Özgök, Barış Burak Durmuş, Gündoğan Ali Balaban
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 8, McCovan 19, Meltem Yıldızhan 6, Abdelkader 17, Vanloo 17, Allen 16, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 7
İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 3, Cave 22, Davis 6, Yağmur Bul 11, Robinson 31, Kübra Erat 3, Bogicevic 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı
1. Periyot: 25-28
Devre: 51-43
3. Periyot: 65-65
Maç sonucu: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 90 - İlkem Yapı Tarsusspor: 87
Kaynak: Gerçek Gündem