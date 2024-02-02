Galatasaray, son saniyede güldü!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, İlkem Yapı Tarsusspor'u son saniyede geçti. Böylece Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini beşe yükseltti.

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Galatasaray, son saniyede güldü!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, son 5 saniye kala Julie Vanloo'nun attığı üçlük ile 90-87 kazandı.

Galatasaray-İlkem Yapı Tarsusspor karşılaşmasından notlar:

Galatasaray, son saniyede güldü! - Resim : 1

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Özgök, Barış Burak Durmuş, Gündoğan Ali Balaban

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 8, McCovan 19, Meltem Yıldızhan 6, Abdelkader 17, Vanloo 17, Allen 16, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 7

İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 3, Cave 22, Davis 6, Yağmur Bul 11, Robinson 31, Kübra Erat 3, Bogicevic 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-43

3. Periyot: 65-65

Maç sonucu: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 90 - İlkem Yapı Tarsusspor: 87

Kaynak: Gerçek Gündem

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