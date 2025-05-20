Trabzonspor'a Şampiyonluk Yaramadı

Süper Lig'de 2021-2022 yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un yüzü o günden sonra bir türlü gülmedi. Bordo-mavili ekip o tarihten itibaren düşüşe geçti.

Trabzonspor'a Şampiyonluk Yaramadı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor’un yüzü o günden sonra gülmedi.

Şampiyonluk sezonundan sonraki 3 sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşamayan bordo-mavililer, zirve yarışından erken koparken kupada da iki kez final oynamasına karşın mutlu sona ulaşamadı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan, 81 puanla şampiyon olan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

2021-2022 sezonunda ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'ın 29 puan önünde şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, daha sonra sarı-kırmızılı takım karşısında farklı geriye düştü.

2022-2023 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer alarak zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda ise bu kez 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi.

Bu sezon Trabzonspor'un, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile arasındaki fark daha da açıldı.

Karadeniz ekibi, 36 hafta sonunda 89 puanla şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 42 puan gerisinde 47 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor şampiyon
Efsane Kaleci Teknik Direktör Oluyor Efsane Kaleci Teknik Direktör Oluyor
Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor, Karneler Ne Zaman Dağıtılacak? Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor
Burcunuzun Karanlık Yüzünü Tanıyor Musunuz? İşte Kimsenin Kabul Etmek İstemediği Gerçekler Burcunuzun Karanlık Yüzünü Tanıyor Musunuz? İşte Kimsenin Kabul Etmek İstemediği Gerçekler
Fatih Terim Galatasaray'ı Geri Çevirmedi Fatih Terim Galatasaray'ı Geri Çevirmedi
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?