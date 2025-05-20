Efsane Kaleci Teknik Direktör Oluyor

25 yıllık futbol kariyerini sonlandıracak olan Pepe Reina'nın teknik direktör olacağı bildirildi.

Efsane Kaleci Teknik Direktör Oluyor

İspanyol kaleci Pepe Reina, 25 yıllık futbol kariyerine son verip teknik direktör olacağını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalyan ekibi Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Reina, 23 Mayıs Cuma günü Serie A'da sezonun son haftasında Como-Inter maçıyla profesyonel futbola veda edecek.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Barcelona'da başlayan Liverpool, Bayern Münih, Milan, Lazio, Napoli gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen Reina, İspanya Milli Takımının kalesini ise 36 maçta korudu.

Kaynak: Haber Merkezi

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