Trabzonspor kendi evinde kaybetti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-Mavililer müsabakayı 1-0 kaybederek Abdullah Avcı yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez kaybetti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Bahoken kaydetti. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Trabzonspor ise 23 puanda kaldı.
SONRAKİ RAKİP GAZİANTEP
Bordo-Mavililer ligde bir sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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