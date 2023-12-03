Trabzonspor kendi evinde kaybetti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-Mavililer müsabakayı 1-0 kaybederek Abdullah Avcı yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

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Trabzonspor kendi evinde kaybetti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez kaybetti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Bahoken kaydetti. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Trabzonspor ise 23 puanda kaldı.

SONRAKİ RAKİP GAZİANTEP

Bordo-Mavililer ligde bir sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

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