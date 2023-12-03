Beşiktaş yeni başkanını seçti: Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu
Siyah beyazlıların yeni başkanının belli olacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.
Siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının seçileceği kongre, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.
Eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.
Oy verme işlemi başlayan seçim, saat 17:00'da son buldu ve sayım başladı.
HASAN ARAT: DÜN BU YÖNETİMİ ALKIŞLAYANLAR ŞİMDİ NE DİYECEKLER?
Başkan adaylarından Hasan Arat, seçime dair şunları söyledi:
"23 yıllık düzenin bu nedenle son bulması lazım. Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler. Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu. Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar şimdi ne diyecekler? Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin.Bariyerlerden içeriye girenler saat 17.00'yi geçse bile oy kullanma hakkına sahip. Böyle bir düzen olamaz. Beşiktaşlılar bu davadan vazgeçmesin. Biz bu işi değiştirmeye geldik. En önemli neden de bu işte. Kapıdaki yığılmayı düzeltirsek 10 binin çok üzerinde katılım bekliyoruz. İnsanlar bu muameleyi hak etmiyorlar. Yazık."
SERDAL ADALI: BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ORGANİZASYON
Serdal Adalı ise şu açıklamayı yaptı:
"Bir organizasyon bozukluğu var. Bunun farkındayız. Bu seçimi stadımızda yapabilirdik. Başka daha geniş bir alanda da yapabilirdik. Genel kurul üyelerimizin biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Beşiktaş için çok önemli bir seçim. Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır rica ediyorum. Kısa süre sonra bir rahatlık olacaktır. Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon. Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Güvenlik arkadaşlarımız ile görüşüyoruz. Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı statta veya başka bir yerde yapacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum. Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak."
BAŞKAN ADAYI OYUNU KULLANDI
Seçimin bitmesine az bir zaman kalmışken başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, oyunu kullandı. Sandık başına geldiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arat şunları söyledi:
"Biraz önce Serdal Bey ve divan kurulu ile toplantı yaptık. Dışarda kalan arkadaşlarımızın da oy kullanmalarını sağlayacaklar. 10 bin 800’ü geçtik. Biz 12 binlere doğru geleceğini düşünüyoruz. Bu Beşiktaş için önemli bir şeydir. Beşiktaş bundan sonra burada kongre yapmayı hak etmiyor. Beşiktaş çok büyük bir camia. Çok büyük yerde yapacak ve bu düzensizlikler bitecek. Bu yüzden değişim diyoruz. Beşiktaşımıza hayırlı olsun."
HASAN ARAT BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI
Yapılan seçim sonucunda Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.
Arat yaptığı ilk açıklamada, "Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" ifadelerini kullandı.
Sandık sonuçları ise şöyle:
1 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 227 Oy
Serdal Adalı: 201 Oy
3 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 471 Oy
Serdal Adalı: 218 Oy
10 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 483 Oy
Serdal Adalı: 172 Oy
11 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 460 Oy
Serdal Adalı: 185 Oy
12 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 334 Oy
Serdal Adalı: 260 Oy
13 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 207
15 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
18 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 5.493 Oy
Serdal Adalı: 3.445 Oy
Fark: 2.307 Oy
Kaynak: AA