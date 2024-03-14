Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakeminin Halil Umut Meler olduğu açıklandı.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Trabzon'da Papara Park'ta gerçekleşecek maç saat 20:30'da başlayacak.

Sonucu merakla beklenen maçının hakeminin Halil Umut Meler olduğu belirtildi.

ALİ ŞANSALAN İDDİALARI VARDI

Sosyal medyada dolaşan söylentilerde maçın hakeminin Ali Şansalan olduğu konuşuluyordu.

Bu iddia karşısında Fenerbahçeliler, 2021 yılında 3-1 kaybettikleri Trabzon deplasmanında Şansalan'ın tartışmalı kararlarını hatırlatarak söylentilere tepki göstermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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