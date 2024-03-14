Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakeminin Halil Umut Meler olduğu açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Trabzon'da Papara Park'ta gerçekleşecek maç saat 20:30'da başlayacak.
Sonucu merakla beklenen maçının hakeminin Halil Umut Meler olduğu belirtildi.
ALİ ŞANSALAN İDDİALARI VARDI
Sosyal medyada dolaşan söylentilerde maçın hakeminin Ali Şansalan olduğu konuşuluyordu.
Bu iddia karşısında Fenerbahçeliler, 2021 yılında 3-1 kaybettikleri Trabzon deplasmanında Şansalan'ın tartışmalı kararlarını hatırlatarak söylentilere tepki göstermişti.
Bu iddia karşısında Fenerbahçeliler, 2021 yılında 3-1 kaybettikleri Trabzon deplasmanında Şansalan'ın tartışmalı kararlarını hatırlatarak söylentilere tepki göstermişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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