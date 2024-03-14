Union Saint-Gilloise rövanş için pek umutlu değil: Maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika Ligi lideri Union Saint-Gilloise, bugün saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, ilk maçta kendi evinde 3-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının rövanşıyla ilgili konuştu.

Belçika ekibinde Teknik Direktör Alexander Blessin, Ülker Stadyumu’nda dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahalarında oynadıkları ilk maçın 3-0 bitmesiyle ilgili Blessin, “Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Asla bitti diyemem bir antrenör olarak. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem