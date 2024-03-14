Union Saint-Gilloise rövanş için pek umutlu değil: Maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz
Fenerbahçe maçı öncesi dün basın toplantısında açıklamalarda bulunan Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, “Bir antrenör olarak asla bitti diyemem. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz” dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika Ligi lideri Union Saint-Gilloise, bugün saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, ilk maçta kendi evinde 3-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının rövanşıyla ilgili konuştu.
Belçika ekibinde Teknik Direktör Alexander Blessin, Ülker Stadyumu’nda dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sahalarında oynadıkları ilk maçın 3-0 bitmesiyle ilgili Blessin, “Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Asla bitti diyemem bir antrenör olarak. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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