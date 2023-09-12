Trabzonspor-Beşiktaş maçına deplasman yasağı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman yasağı geldi.

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Trabzonspor-Beşiktaş maçına deplasman yasağı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

Kaynak: AA

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