Trabzonspor-Beşiktaş maçına deplasman yasağı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman yasağı geldi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
Kaynak: AA
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