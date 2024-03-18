Trabzonspor Başkanı Doğan: Hiç kimse taraftarımızı meze etmeye kalkışmasın!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sessizliğini bozdu. Doğan, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası ilk açıklamasını yaptı.
Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.
Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.
Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."