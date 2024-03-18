Trabzonspor Başkanı Doğan: Hiç kimse taraftarımızı meze etmeye kalkışmasın!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."