Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da Üst Üste 7. Kez Zafere Ulaştı!

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zirvede yer alarak olağanüstü bir performans sergiledi.

Pole pozisyonundan başlayan Toprak, 22 turluk yarışı domine ederek üst üste 7. zaferini elde etti. Bu galibiyet, Toprak'ın 2024 sezonundaki liderliğini de sağlamlaştırdı

Yarışı İtalyan sporcun Danilo Petrucci ikinci, vatandaşı Andrea Iannone ise üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 266 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın yapılacak.

Kaynak: AA