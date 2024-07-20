Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da Üst Üste 7. Kez Zafere Ulaştı!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ilk yarışı birinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zirvede yer alarak olağanüstü bir performans sergiledi.
Pole pozisyonundan başlayan Toprak, 22 turluk yarışı domine ederek üst üste 7. zaferini elde etti. Bu galibiyet, Toprak'ın 2024 sezonundaki liderliğini de sağlamlaştırdı
Yarışı İtalyan sporcun Danilo Petrucci ikinci, vatandaşı Andrea Iannone ise üçüncü sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 266 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın yapılacak.
Kaynak: AA