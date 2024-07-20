Beşiktaş, Galatasaraylı Yıldızın Kardeşinin Peşinde

Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ın kardeşi olan 17 yaşındaki Mertcan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'te forma giyen genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Fanatik'in aktardığına göre, stoperde oynayan Mertcan Ayhan, milli takım tercihini de Türkiye'den yana seçti. U17 Milli Takımı'nda da görev alan ve 18 maçta 3 gol atma başarısı gösteren genç stoper, U18 Milli Takımı'nda da 3 maçta forma giydi. Oyuncunun durumuyla ilgili menajerinden bilgi alırken, önümüzdeki günlerde transferde somut adımların atılması bekleniyor.