Hacıosmanoğlu Ayağının Tozuyla Harekete Geçti: O Kural Yeniden Değişecek

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı kuralının 14'e çıkarılması için harekete geçtiği iddia edildi. Hacıosmanoğlu'nun ilk yönetim kurulu toplantısında konuyu gündeme getireceği belirtildi.

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Hacıosmanoğlu Ayağının Tozuyla Harekete Geçti: O Kural Yeniden Değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ayağının tozuyla yabancı kuralı için harekete geçti.

Mehmet Büyükekşi’yi 5 oy farkla deviren Hacıosmanoğlu’nun, 12’ye indirilen yabancı sayısının 14’e çıkarılmasını ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunacağı iddia edildi.

Ayrıca Hacıosmanoğlu’nun genel kurulda söylediği, "Kulüp başkanlarının PFDK'ye sevkini yasaklayacağız" sözleriyle ilgili de talimat değişikliğine gideceği de bildirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi
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