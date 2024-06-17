THY Euroleague'de gelecek sezon yer alacak takımlar belli oldu

THY Euroleague 2024-2025 sezonu heyecanı başlamak üzere. Avrupa'nın en prestijli basketbol liginde mücadele edecek 18 takım belli oldu.

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THY Euroleague'de gelecek sezon yer alacak takımlar belli oldu

THY Euroleague'in 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 18 takım resmen belli oldu.

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Euroleague'de yer alan temsilcilerimiz olacak.

Eurocup şampiyonu Paris Basketbol da THY Euroleague'e yükselen takımlar arasında yer aldı.

THY Euroleague'de yer alacak takımlar:

  • Alba Berlin
  • Anadolu Efes
  • AS Monaco
  • Baskonia
  • Kızılyıldız
  • Milano
  • Barcelona
  • Bayern Münih
  • Fenerbahçe Beko
  • Asvel
  • Maccabi
  • Olympiakos
  • Panathinaikos
  • Paris
  • Partizan
  • Real Madrid
  • Virtus Bologna
  • Zalgiris
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