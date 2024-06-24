TFF'den resmi açıklama geldi: Montella, Arda Güler'e mobbing mi uyguluyor?

TFF, Arda Güler ile A Milli Takım hocası Montella arasında yaşanan gerilimin görüntüleri hakkında açıklama yaptı.

TFF'den resmi açıklama geldi: Montella, Arda Güler'e mobbing mi uyguluyor?

A Milli Takım’ın 3-0 yenildiği Portekiz maçında Arda Güler’in ilk 11’de yer vermediği için tepki çeken Vincenzo Montella’ya yönelik eleştiriler sürüyor.

Dün Almanya’daki kampta Montella ile Arda Güler arasında yaşanalar dikkat çekti. Montella’nın sert bir dille Arda’nın elinden formasını aldığı görüldü. Canlı yayına yansıyan bu görüntüleri yorumlayan Fenerbahçe kongre üyesi Hanoğlu, Montella’nın Arda Güler’e mobbing yaptığını ileri sürdü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler hakkında TFF’den açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TFF'den resmi açıklama geldi: Montella, Arda Güler'e mobbing mi uyguluyor? - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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