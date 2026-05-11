TFF'den Milli Takım İddiasına Jet Yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada paylaşılan A Milli Takım geniş kadrosunu yalanladı. Federasyon, paylaşılan görselin gerçek olmadığın ifade etti.

Son Güncelleme:
TFF'den Milli Takım İddiasına Jet Yalanlama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım'ın geniş kadrosu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TFF
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstifa Sesleri Yükselmişti, Beşiktaş Sergen Yalçın Kararını Verdi Beşiktaş Sergen Yalçın Kararını Verdi
Icardi ve Okan Buruk Kalacak mı Gidecek mi? Dursun Özbek Duyurdu Galatasaray'da Icardi ve Okan Buruk Mesaisi
ÇOK OKUNANLAR
Muhittin Böcek ile Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim' Muhittin Böcek ile Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim'
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
Muhittin Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Bu Arkadaşları Doyuramıyorum, Beni Kurtarın' Muhittin Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama: 'Özgür Özel Burnumdan Getirdi' Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama