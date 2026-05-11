Icardi ve Okan Buruk Kalacak mı Gidecek mi? Dursun Özbek Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalar yaptı. Özbek, sözleşmeleri sona erecek olan Maurı Icardi ve Okan Buruk'la ilgili konuştu.

'OLUMLU SONUÇLANMASINI DİLİYORUM'

Sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşan Dursun Özbek, “Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

'HİZMET ETMEYE HER ZAMAN HAZIR'

Teknik direktör Okan Buruk'la ilgili soruya da yanıt veren Özbek, "Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu, Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA