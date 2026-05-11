İstifa Sesleri Yükselmişti, Beşiktaş Sergen Yalçın Kararını Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Trendyol Süper Lig’de sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyen siyah-beyazlı ekipte, Ziraat Türkiye Kupası’na veda edilmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesi yönünde sesle yükselmişti.

İSTİKRAR VURGUSU

A Spor'un haberine göre Başkan Serdal Adalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yöneticiler görüşlerini paylaşırken, çoğunluk 'istikrar' yönünde fikir bildirdi. Bu doğrultuda Yalçın'la yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

BAŞKAN ADALI YALÇIN'LA GÖRÜŞECEK

Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı sonrası Serdal Adalı, Sergen Yalçın'la toplantı yapmaya karar verdi. Bu toplantı sonrasında Beşiktaş'ın gelecek sezon için yol haritası belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi