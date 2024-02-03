TFF'den hakemliği bırakan Baran Eraslan'a soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlik kariyerine nokta koyan Baran Eraslan için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

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TFF'den hakemliği bırakan Baran Eraslan'a soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Baran Eraslan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili açıklamaların doğru bilgileri yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Trendyol 1. Lig 21. haftasında dijital atama ile yapılan görevlendirmelerde Ümraniyespor-Bodrumspor maçında, ilgili kişi yardımcı hakem olarak görevlendirilmiş ve bu durum kendisine 1 Şubat 2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak adı geçen yardımcı hakem, 2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle (sakatlık) maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir. Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir. Bugün de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır. İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

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