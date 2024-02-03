Fenerbahçe-Galatasaray arasında derbi heyecanı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, derbi maçta karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 7. sırada yer alıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, derbi maçta karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA
Süper Lig'de oynadığı maçların 15'ini kazanan ve 3'ünde yenilen Fenerbahçe Beko, ikinci sırada bulunuyor.
GALATASARAY YEDİNCİ SIRADA
Galatasaray Ekmas ise 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.
SEZONUN İLK YARISINDA FENERBAHÇE KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 74-62'lik skorla kazanmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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