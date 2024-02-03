Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius da ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray 5 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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