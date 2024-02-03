İzmir derbisi öncesi Altay başkanının Göztepe ile ilişkisi ortaya çıktı!

GERÇEK GÜNDEM/SPOR

Bu akşam Göztepe Gürsel Aksel'deki İzmir derbisi öncesinde ilginç bir tablo çıktı ortaya. 8 Ocak'ta yönetim kurulu içindeki seçimle işbaşına gelen Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda locasının olduğu ve Göztepe'ye forma kol reklamı verdiği ortaya çıktı.

Altay Başkanı Özkaral, Altay camiasında tartışma yaratan tabloya ilişkin kendisini şu sözlerle savundu:

"Ben zamanında futbol oynadım, futbolu seven birisiyim. İzmir kulüplerine sponsorluk verdim. Sözleşmeler yapılırken kulüpler verdiğimiz reklam karşılığı loca verdiler. Göztepe Stadı'nda şirketimin sponsorluğundan kaynaklı locası olduğu doğru ancak şirketimdeki Göztepeli çalışanlarım ve misafirlerim kullanıyor. Bu şekilde orayı değerlendiriyoruz."

GÖZTEPE TARAFTARI STATTA OLACAK

Öte yandan bu akşam 19.00'da oynanacak derbide Altay taraftarları yer almayacak, misafir takıma ayrılan bölümde de Göztepe taraftarı olacak.

SEZON REKORUNUN KIRILMASI BEKLENİYOR

19 bin 500 seyirci alan statta tüm biletler satılmış durumda ve sezon rekoru kırılmış olacak. Göztepe galip gelerek ikinciliği korumak, Altay ise sürpriz yaparak ligde kalma ümidini korumak istiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem