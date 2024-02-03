Ali Koç, başkanlığı bırakıyor: 'Haziranda yeni bir başkanımız olacak'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamazsa, Ali Koç hiç şampiyonluk görmeden başkanlığı bırakmış olacak.

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Ali Koç, başkanlığı bırakıyor: 'Haziranda yeni bir başkanımız olacak'

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması geldi.

ADAY OLACAK MI?

Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın." ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

NTV'de yer alan habere göre Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi?’ deniyor. Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve kendisinin aday olmak istemediğini söyledi. Ben de devam etmeyi düşünmediğimi ve aday olmasının iyi olacağını söyledim. İmzayı toplamasının gerekli olduğunu biz söyledik.

BAŞKANLIĞI HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Ali Koç'un başkanlığa geldiği kongre 2-3 Haziran 2018'de yapıldı. O dönem başkanlığı futbol camiasında heyecanla karşılanan Koç, taraftarın da sevgilisi oldu. Ancak başa geldiği günden bugüne Fenerbahçe'nin futbolda hiç şampiyonluk yaşamaması ve müzesine sadece bir tane Ziraat Türkiye Kupası götürebilmesi günden güne taraftara arasındaki bağı kopardı.

Öte yandan Koç'un seçildiği kongrede konuşan dönemin başkanı Aziz Yıldırım, kürsüdeyken yuhalanınca "Buradan ağlayarak gidersiniz, yapmayın" demiş ve sitem etmişti. Koç'un başarısızlıklarının art arda sıralanmasından sonra Yıldırım'ın bu sözleri sosyal medyada sık sık paylaşılmıştı.

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