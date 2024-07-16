TFF'de Seçime 2 Gün Kala Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Fenerbahçe, Büyükekşi'yi destekleyecek'

TFF seçimleri öncesi dikkat çeken bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin, geçmişte çokça kez eleştirdiği Mehmet Büyükekşi'yi destekleyeceği öne sürüldü. Sarı lacivertli kulüpten bu iddiaya karşılık herhangi bir açıklama gelmedi.

TFF'de Seçime 2 Gün Kala Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Fenerbahçe, Büyükekşi'yi destekleyecek'

Türkiye Futbol Federasyonu’nda 18 Temmuz Perşembe günü, başkanlık seçimi yapılacak. Seçimde, 2022’den beri başkanlık görevini yürüten Mehmet Büyükekşi ile eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.

TFF'de Seçime 2 Gün Kala Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Fenerbahçe, Büyükekşi'yi destekleyecek' - Resim : 1

Daha önce aday olduğunu belirten eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın desteklediği öne sürülen UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sert açıklamalarda bulunarak yarıştan çekilmişti. Erdal Alkış'ın adaylığı ise onaylanmamıştı.

FENERBAHÇE BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLEYECEK İDDİASI

Spor kamuoyu bu gelişmeler ışığında 2 gün sonra yapılacak TFF seçimlerini beklerken, gazeteci Hakan Gündoğar’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Gündoğar, Fenerbahçe’nin seçimde Büyükekşi’yi destekleyeceğini öne sürdü.

Sarı lacivertli kulüpten bu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

TFF'de Seçime 2 Gün Kala Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Fenerbahçe, Büyükekşi'yi destekleyecek' - Resim : 2

Geçtiğimiz yıllarda Büyükekşi’yi sert açıklamalarda eleştiren ve Büyükekşi’nin TFF seçime erken gitmesi için imza veren kulüplerin başında gelen Fenerbahçe hakkında böyle bir iddianın ortaya atılması kafaları karıştırdı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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