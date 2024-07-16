İngiltere'de İspanya Yenilgisi İstifa Getirdi

Gareth Southgate, 2016'dan bu yana sürdürdüğü İngiltere Milli Takım çalıştırıcılığı görevinden ayrıldı. Southgate'in İngiltere'si, son olarak EURO 2024 finalinde İspanya'ya 2-1 yenilmişti.

İngiltere'de İspanya Yenilgisi İstifa Getirdi

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

EURO 2024'te oynadığı futbolla ve aldığı son dakika galibiyetleriyle tartışma konusu olan Southgate, eleştiri oklarının hedefindeydi. İngiltere, turnuva finalinde İspanya'ya 2-1 yenilip kupadan olunca istifa gelmiş oldu.

Southgate, iki Avrupa Şampiyonası finalini kaybeden tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Southgate, 2016'da görevine başlamış ve 102 maçta milli takımın başında bulundu. İngiltere, Southgate yönetiminde 64 galibiyet 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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