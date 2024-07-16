Galatasaray'ın da Gündemindeydi: Barcelona'dan İlkay Gündoğan'a İzin Çıktı

Barcelona, adı Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan'ın kulüpten ayrılmasına yeşil ışık yaktı. İlkay'ın ayrılması durumunda Nico Williams ve Dani Olmo için kulübün elinin rahatlayacağı belirtildi.

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Galatasaray'ın da Gündemindeydi: Barcelona'dan İlkay Gündoğan'a İzin Çıktı

Galatasaray’ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen İlkay Gündoğan ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

İspanya’da yayın yapan Sport’un haberine göre, Barcelona İlkay Gündoğan’ın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. İlgili haberde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, İlkay Gündoğan ile bir görüşme daha yapacağı bildirildi.

İlkay Gündoğan’ın ayrılık kararının kesin olması durumunda İspanyol devi Barcelona’nın teklifleri değerlendireceği belirtildi.

TRANSFER İÇİN KULÜBÜN ELİ RAHATLAYACAK

İlkay Gündoğan’ın ayrılması durumunda Barcelona’nın büyük bir maaş yükünden de kurtulacağı belirtilirken, Katalan ekibinin Nico Williams ve Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için elinin rahatlayacağı bildirildi.

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