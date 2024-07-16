Galatasaray'da McTominay Transferi Icardi'ye Takıldı
Galatasaray'ın transfer etmek istediği McTominay, Icardi engeline takıldı. Sarı-kırmızılı ekip tavan maaşı Icardi'nin yıllık ücreti olan 10 milyon Euro'ya sabitledi.
Galatasaray’ın transfer etmek istediği Scott McTominay’de yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray’dan 10 milyon Euro talep eden futbolcunun talebi reddedildi.
Sarı-kırmızılı ekibin maaş skalasında üst sınır Galatasaray’dan 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi olarak belirlendi.
Sabah’ın aktardığına göre, Galatasaray’ın sağ bek ve 8 numara transferi için düğmeye bastığı belirtilirken, bu transferlerin 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetişmesi için çaba harcanılıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Doue, Hojbjerg ve Wendel için de çabalarını sürdürüyor.
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