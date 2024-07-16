Galatasaray'da McTominay Transferi Icardi'ye Takıldı

Galatasaray’ın transfer etmek istediği Scott McTominay’de yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray’dan 10 milyon Euro talep eden futbolcunun talebi reddedildi.

Sarı-kırmızılı ekibin maaş skalasında üst sınır Galatasaray’dan 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi olarak belirlendi.

Sabah’ın aktardığına göre, Galatasaray’ın sağ bek ve 8 numara transferi için düğmeye bastığı belirtilirken, bu transferlerin 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetişmesi için çaba harcanılıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Doue, Hojbjerg ve Wendel için de çabalarını sürdürüyor.