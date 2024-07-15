AKP'li Külünk'ten Büyükekşi Hakkında Dikkat Çeken 'FETÖ' İddiaları: 'Cevabı Kamuoyu Biliyor'

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk, Sansürsüz Futbol YouTube kanalında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

'BİR FETÖ MENSUBU BİLE İSTEDİĞİNDE BYLOCK'A GİREMEZ'

AKP'li Külünk, "İki telefonunda da çift ByLock çıkan Mehmet Büyükekşi, bu işten kurtarıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cevabı kamuoyu zaten veriyor. ByLock, FETÖ'nün iç muhaberat alanıdır. Bir FETÖ mensubu bile istediğinde ByLock'a giremez. Üçüncü bir şahsın onu sisteme dahil etmesi gerekir.

ByLock gibi oldukça gizli ve 15 Temmuz sonrası ancak çözülebilen bir örgüt programında izi olan kişi bugün TFF'yi yönetiyorsa, onu destekleyenler 'Milletin tepkisi ve iradesi bizi ilgilendirmez, biz istediğimiz adamı seçtiririz' diyor demektir.”

BÜYÜKEKŞİ YENİDEN ADAY

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkanlık seçimi için adaylık yeterlilik şartlarını karşılayan üç isim bulunduğunu açıklamıştı.

Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Servet Yardımcı ile birlikte üç aday arasında yer alıyordu.

Adaylardan Servet Yardımcı, yaptığı açıklama ile seçimden çekilmişti.