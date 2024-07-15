Milan'dan Mourinho'ya Kötü Haber: Transferde Beklenmedik Gelişme

Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon öncesinde çalışmalar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kazandı.

Portekizli menajer, transfer listesini hazırlarken yönetime de planlarını bir bir anlattı ve bu doğrultuda gözler, yıldız futbolculara çevrildi.

Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk dönemden beri istediği yıldız futbolcu için Milan devreye girdi ve bu transferi bitirme olasılığı oldukça yüksek görülüyor.

MORATA'YI İSTEDİLER

İspanya A Millî Takımı'nın golcüsü Alvaro Morata, EURO 2024'te kupaya uzandı ve yaz transfer döneminin en popüler golcülerinden. İsmi Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı gelişme var.

13 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alvaro Morata EURO 2024'ün sona ermesinin ardından AC Milan'a transfer olacak. İtalyan devinin, İspanyol golcü için Atletico Madrid'e 13 milyon euro ödemeye hazır olduğunun altı çizildi.

MORATA'NIN KARARI BEKLENİYOR

AC Milan'ın İspanyol yıldıza 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak Morata'nın 5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme talep ettiği söyleniyor. Aradaki farkın kısa süre içinde kapanacağı ve transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun nasıl bir karar vereceği şimdilik merak konusu...

MOURINHO'DAN TEBRİK

Jose Mourinho'dan EURO 2024 sonrasında kutlama mesajları geldi. Morata ve Nacho Fernandez ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaptanı Nacho Fernandez ve Euro 2024 şampiyonu kaptanı Alvaro Morata'ya henüz akademideyken forma veren teknik direktörü tebrik ederim."